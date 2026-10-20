В Китай - с электронным разрешением. Что изменилось для перевозчиков и водителей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай перешли на использование электронных разрешений на международные автомобильные перевозки грузов. Теперь за ними не обязательно ехать в Транспортную инспекцию, а можно оформить через АИС "Дазвол". Как работает новый порядок, рассказали БЕЛТА в Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.





"Подготовка международной перевозки складывается из множества действий. Одно из них - получение необходимого разрешения на проезд по территории иностранного государства. В транспортном сообщении с Китаем этот этап становится удобнее: получение разрешений теперь доступно через личный кабинет перевозчика. В АИС "Дазвол" предусмотрены получение электронного разрешения, закрепление водителя при необходимости и активация разрешения перед рейсом. Посещать филиал Транспортной инспекции именно для получения такого разрешения не потребуется. Возвращать использованный бланк в инспекцию также не нужно: использование электронного разрешения подтверждается автоматически по сведениям китайской стороны", - пояснили в ведомстве.





Специалисты обратили внимание, что получение и активация - разные этапы. Чтобы разрешение было готово к использованию, перевозчик вносит сведения о планируемой перевозке в АИС "Дазвол", которая в свою очередь направляет информацию для регистрации в информационную систему КНР. С китайской стороной достигнута договоренность о выдаче электронных разрешений без ограничений по общему количеству. Это позволяет перевозчикам планировать работу исходя из имеющихся заказов и создает дополнительные условия для роста объемов перевозок между странами.





При этом количество одновременно активированных и еще не использованных разрешений ограничено двумя каждого вида на одно конкретное грузовое транспортное средство. Если разрешения оформляются под уже запланированные перевозки, такой порядок в целом не создает затруднений для перевозчика.





"После активации формируется информационный документ. В нем указаны уникальный номер, присвоенный китайской системой, QR-код и реквизиты перевозки. Водитель может предъявить его при транспортном контроле на экране мобильного устройства или в распечатанном виде. Для перевозчика это удобный способ передать водителю сведения о подготовленном разрешении, для водителя - возможность выбрать подходящий формат предъявления документов. При этом потеря или повреждение распечатки не означает утрату самого разрешения: электронная запись сохраняется в информационной системе, а информационный документ при необходимости можно распечатать повторно", - рассказали в Транспортной инспекции.





До 31 января 2027 года при использовании электронного разрешения рекомендуется иметь в кабине бумажное разрешение КНР. Оно служит резервом на случай технического сбоя или проблемы при проверке электронной записи.

"Не стоит путать два документа. Распечатка информационного документа с QR-кодом подтверждает выдачу и активацию электронного разрешения. Резервное бумажное разрешение КНР - отдельный разрешительный документ. Если перевозчик ранее получил бумажное разрешение, оно остается действительным до окончания своего срока. Обязательного переоформления в электронный вид не требуется", - добавили в Транспортной инспекции.





Для компании переход на электронные разрешения означает меньше организационных действий для получения разрешения и подтверждения его использования. Нет необходимости отправлять представителя в филиал Транспортной инспекции за получением или для возврата бланка. Зачастую перевозчик располагается на значительном удалении от филиалов Транспортной инспекции, порой в другом городе за сотни километров. Теперь же работу с документом можно вести прямо через личный кабинет АИС "Дазвол". Для водителя это возможность предъявлять сведения об активированном разрешении в электронном виде или на распечатке. Упрощается передача документа от офиса к автомобилю, хотя резервный бумажный порядок на переходный период сохраняется.





Для государства это более прозрачная связь между выдачей разрешения и сведениями о его использовании, для страны в целом - развитие цифровых сервисов, необходимых для современных международных перевозок и обслуживания внешней торговли.





"Белорусско-китайский проект соответствует международной практике: электронные разрешения применяются в сообщении Казахстана и Узбекистана с Китаем, а также на направлении Турция - Узбекистан", - обратили внимание в Транспортной инспекции.-0-