В каких случаях сотрудник может уйти в отпуск перед увольнением, разъяснили в Минтруда





В иных случаях возможность использования отпуска с последующим увольнением исключена.





Чтобы использовать трудовой отпуск, работник должен написать заявления: о предоставлении трудового отпуска с последующим увольнением и заявление об увольнении с указанием основания увольнения.





Такой отпуск возможен, например, при увольнении по собственному желанию, по соглашению сторон, в связи с истечением срока действия контракта, трудового договора (отпуск предоставляется в пределах срока контракта (трудового договора) или по другим основаниям, не связанным с виновными действиями работника. При увольнении за виновные действия (по дискредитирующим обстоятельствам) он не предоставляется.





Для оформления необходимо определить неиспользованные дни отпуска. Также требуется согласовать дату начала отпуска: определить, с какого дня работник уходит в отпуск и сколько дней использует. День увольнения - последний день отпуска, а не последний день, когда сотрудник фактически был на работе. Например, если даты отпуска с 5 по 31 октября, значит, дата увольнения - это 31 октября.





Работодателю необходимо издать приказы о предоставлении отпуска и об увольнении. В документах об увольнении указать последний день отпуска. Нужно произвести окончательный расчет и выдать трудовую книжку согласно требованиям статей 50 и 77 Трудового кодекса. Не позднее дня увольнения - выплатить все причитающиеся работнику суммы. За дни трудового отпуска, которые он не использует, - денежную компенсацию.





Расчет и выдачу трудовой книжки необходимо провести в установленные сроки (в последний день работы или в день увольнения).-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник может использовать трудовой отпуск с последующим увольнением при условии, что он был запланирован в графике или в случае, когда нанимателем и работником достигнуто соглашение о предоставлении отпуска (его части). Об этом рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.