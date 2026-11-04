В каких случаях размер больничных могут уменьшить или отказать в выплате, рассказали в Минтруда

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каком случае сумму пособия по временной нетрудоспособности могут уменьшить или отказать в ее выплате, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.





В выплате могут отказать, если, например, работник умышленно причинил вред своему здоровью, чтобы уклониться от работы или других обязанностей, либо получил травму при совершении преступления. Также пособие не назначается за дни отпуска за свой счет и за период работы, за который начислена зарплата.





Размер пособия (до 50% от рассчитанного) могут уменьшить за нарушение режима, предписанного врачом, например, при неявке на прием. Снижение применяется со дня нарушения на срок, который определяет комиссия по назначению пособий по месту работы. Также размер пособия могут уменьшить, если болезнь наступила в период прогула без уважительной причины, если причиной заболевания или травмы стало употребление алкоголя или наркотических веществ. При этом первые 6 календарных дней не оплачиваются вовсе.





Если работник заболел во время трудового отпуска, его продлят на соответствующее число календарных дней. По желанию работника неиспользованную часть отпуска можно перенести на другой срок текущего рабочего года, согласованный с нанимателем. Нужно обратиться к врачу, оформить больничный и уведомить нанимателя о болезни и продлении отпуска. Пособие назначается в установленном порядке.-0-