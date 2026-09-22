22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких случаях папа может взять больничный по уходу за ребенком, если мама находится в декрете, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Отцу положен оплачиваемый больничный, если маму положили в больницу, если ребенок заболел и лежит вместе с мамой в больнице, а младший до трех лет находится дома. А также в случае, если заболели сразу несколько детей, а мама с одним из них находится в больнице.
Оплачиваемый больничный отцу не положен, если один из детей заболел и лечится дома амбулаторно, а мама находится в декрете с младшим ребенком. Или если заболели сразу несколько детей, а мама с одним из них находится в декрете дома. В таких случаях отцу выдадут только неоплачиваемую справку о временной нетрудоспособности.-0-
Общество
22 сентября 2026, 15:52
В каких случаях папа может взять больничный по уходу за ребенком, если мама в декрете
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
Главное
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары
Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий
Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября
С нами интереснее