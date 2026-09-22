В каких случаях папа может взять больничный по уходу за ребенком, если мама в декрете

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких случаях папа может взять больничный по уходу за ребенком, если мама находится в декрете, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Отцу положен оплачиваемый больничный, если маму положили в больницу, если ребенок заболел и лежит вместе с мамой в больнице, а младший до трех лет находится дома. А также в случае, если заболели сразу несколько детей, а мама с одним из них находится в больнице.



Оплачиваемый больничный отцу не положен, если один из детей заболел и лечится дома амбулаторно, а мама находится в декрете с младшим ребенком. Или если заболели сразу несколько детей, а мама с одним из них находится в декрете дома. В таких случаях отцу выдадут только неоплачиваемую справку о временной нетрудоспособности.-0-