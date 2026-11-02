В каких направлениях может развиваться сотрудничество Беларуси и Монголии, рассказал эксперт

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монголия - однозначно недооцененный торгово-экономический партнер. Такое мнение высказал экономический эксперт Георгий Гриц в проекте "Актуальное интервью" канала "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.
Георгий Гриц обозначил, что в Монголии есть стратегический документ, аналогичный Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года. "Там четко прописано, что приоритетом является повышение компетенций в современных технологиях и отказ от неэффективного импорта. То есть наши возможности полностью вписываются в этот приоритет", - сказал он.
Также эксперт добавил, что Монголия вполне платежеспособная страна. "Она создала Фонд национального благосостояния. Если раньше в него уходило 33% прибыли государственных сырьевых добывающих корпораций, то теперь - 60%. Фактически деньги есть, и главное - правильно их вложить", - сказал Георгий Гриц.
Наш главный козырь - это интеллектуальная собственность: накопленные знания в сфере организации производств, инжиниринг, готовая техдокументация и патенты. Именно с этим мощным багажом мы должны выходить на перспективный, финансово обеспеченный рынок. "Нужно делать акцент на локализации производства прямо там", - пояснил эксперт.
По его словам, Монголия остается для нас по-настоящему дружественным государством. Прежде всего обращает на себя внимание демографический контраст: если в Беларуси медианный возраст составляет 42 года, то в Монголии - всего 27-28 лет. Это молодая, энергичная нация, нацеленная на учебу и личностный рост. К тому же между нашими странами практически нет языкового барьера: порядка 14% населения Монголии свободно говорят по-русски.-0-
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