В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть!

Девять салонов, восемь брендов, около 1000 ювелирных украшений — так в цифрах выглядит новая масштабная выставка украшений от ORO. Почему организаторы называют ее народной, сколько скидок и подарков приготовили посетителям и какому камню здесь принципиально не нашлось места, рассказывает коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO Анастасия Слепухо.
- Новая выставка в ювелирных салонах ORO называется BRILLIANT SHOW. Значит ли это, что на ней представлены только украшения с бриллиантами?
- Конечно, большинство из нас автоматически переведет BRILLIANT SHOW как "шоу бриллиантов" хотя бы потому, что название ограненного алмаза на русском языке звучит так же, как на английском. Но ведь у слова brilliant есть менее очевидные переводы, например "блестящий" или "выдающийся". Мы брали за основу именно их, придумывая концепцию выставки и ее название. "Блестящий" -- прямое указание, что на BRILLIANT SHOW будут представлены ювелирные изделия с натуральными драгоценными камнями, которые сверкают на свету. И да, это далеко не только бриллианты. Слово "выдающийся" описывает ряд эксклюзивных коллекций, которые наверняка особо заинтересуют искушенных посетителей наших выставок. Такие люди ценят уникальность в ювелирных изделиях, поэтому в том числе становятся клиентами нашего ORO Atelier. Его идея возникла благодаря потенциальным покупателям, которые хотели получить украшение с учетом своих пожеланий. К сожалению, бренды-производители не всегда могли их удовлетворить. И для ORO это каждый раз было моментом сожаления. Ведь свою миссию мы видим в том, чтобы посетители находили в наших салонах то самое, свое, ювелирное изделие. Поэтому мы развиваем направление ORO Atelier, где заказчики становятся полноценными участниками процесса создания украшения. Часто это эксклюзивные изделия с довольно дорогими камнями, характеристики которых подтверждены международными сертификатами авторитетных геммологических лабораторий.
- Вы говорите об эксклюзивных драгоценностях, тем не менее ORO называет выставку BRILLIANT SHOW народной. Почему?
- Потому что на ней представлены в основном очень понятные по дизайну коллекции, та самая нестареющая классика, которую любят многие. Такие украшения легко сочетаются с другими и вписываются в совершенно разные образы, дополняя их. Но это не значит, что драгоценности в классическом стиле безлики. У каждой коллекции, представленной на BRILLIANT SHOW, есть свой характер. Он зависит от бренда-создателя.
- И какие же характеры можно увидеть на выставке?
- Совершенно разные. Например, российский бренд Lumiere Diamonds, который мы впервые презентуем, позиционирует свои украшения как "роскошь на каждый день". Это классический, лаконичный, но очень узнаваемый дизайн. Ведь Lumiere Diamonds использует особую форму огранки камней - гексагон неправильной формы, создающий баланс между классикой и модерном.
Еще один интересный бренд, который любит создавать украшения в классическом стиле, - Sofia Brilliant. Его излюбленные вставки — бриллианты, но в коллекциях есть изделия и с рубинами, сапфирами и изумрудами. За счет использования инновационных технологий мастерам этого бренда удается воплощать в ювелирном дизайне самые смелые идеи и формы, сохраняя при этом элегантность.
Интересны классические коллекции бренда Bellissima Tentazione, который создает украшения с бриллиантами черных и коньячных оттенков, а также с сапфирами, изумрудами, рубинами. Бренд AQUAMARINE точно отметят любители выразительных деталей, бренд ERA JEWELRY - ценители неординарных изделий.
Например, колец-трансформеров, в которых можно менять объем и геометрию, адаптируя украшение под свой образ. Поклонники чистых линий и выразительных форм, скорее всего, предпочтут бренд Primo Prezioso - это итальянская эстетика в современном прочтении. А будущие молодожены - бренд "Белый бриллиант" с его коллекцией необычайно красивых помолвочных и обручальных колец, которые можно примерять в ТЦ Dana Mall.
Среди них есть кольца с овальными бриллиантами, которые находятся на пике популярности после того, как несколько знаменитостей получили вместе с аналогичными украшениями предложение руки и сердца.
- На BRILLIANT SHOW, кажется, нет только украшений с камнем, который называют "искусственным бриллиантом". Почему?
- Не продвигать лабораторно выращенные камни — наша принципиальная позиция. ORO относится к ювелирным украшениям как к искусству, соавтором которого является сама природа. Ее усилиями алмазы формируются в недрах земли миллиарды лет. Подумать только! Затем сотни, а то и тысячи человек тратят свои силы, чтобы найти месторождение драгоценного камня, извлечь его из земли, огранить, сделать частью ювелирного изделия… Это та история, которую мы получаем вместе с украшением, где есть натуральный бриллиант. А что получает покупатель "искусственного бриллианта"? Характеристики камня, аналогичные натуральному?
В ювелирном мире выращенные в лаборатории бриллианты никто не воспринимает всерьез. Вот всего один факт, который о многом скажет. Знаменитые европейские ювелирные дома до сих пор не выпустили ни одной коллекции с искусственными бриллиантами, хотя в последние годы они очень популярны и изделия с ними стоят дорого. Иногда даже дороже, чем с натуральными. У ORO также нет коллекций с лабораторными бриллиантами. Мы предпочитаем исключительно натуральные материалы высокого класса.
- Часто на ювелирные выставки ORO приходят для того, чтобы присмотреть любимому человеку подарок на какую-то дату или праздник. Ближайшие — Рождество и Новый год, кажется, еще так далеко…
- Но если вы решили подарить на них украшение, лучше не откладывать поиск подходящего. Ювелирные фабрики сейчас работают в цейтноте, у них "предновогодний сезон" заказов начался еще в сентябре. Поэтому мы рекомендуем побывать на BRILLIANT SHOW уже в ближайшие дни, присмотреть там подарок и заказать его. Ведь не исключено, что вам захочется внести какие-то изменения в украшение, а времени на это очень мало с учетом загруженности производителей.
К тому же на выставке BRILLIANT SHOW действуют очень выгодные условия. Во-первых, специальные цены на выставочные изделия от производителей. Затем действует скидка 10%, однако для покупателей сразу двух ювелирных изделий она увеличивается до 15%, все это суммируется со скидкой по программе лояльности ORO. Во-вторых, появилась возможность воспользоваться картой рассрочки Халва на 8 месяцев или собственной рассрочкой от ORO на 4 месяца. А в-третьих, на выставке действует акция "Колесо фортуны". Чтобы принять в ней участие, нужно просто взять флайер в любом ювелирном салоне ORO в Минске. Затем побывать еще в пяти и познакомиться с представленными там брендами. На память о посещении каждого салона в флайере останется штамп. Как только их будет шесть, можно испытать удачу - раскрутить "Колесо фортуны" и гарантированно получить подарок: сертификат, дополнительную скидку или украшение.
Адреса салонов ORO:
ТЦ "МОМО"
г. Минск, пр-т Партизанский, 150 А
ТЦ "Expobel"
Минский р-н, Боровлянский сельсовет, 74
ТЦ "Dana Mall"
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
ТЦ "Скала"
г. Минск, ул. Петра Глебки, 5
ТЦ "Замок"
г. Минск, пр-т Победителей, 65
ТЦ "ProStore" (Малиновка)
г. Минск, пр-т Дзержинского, 126
ТЦ "Green City"
г. Минск, ул. Притыцкого, 156
ТЦ "Корона-Сити"
г. Минск, ул. Денисовская, 8
ТЦ "Корона"
г. Брест, ул. Московская, 210
ТЦ "Triniti"
г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 87
ТЦ "Мандарин"
г. Борисов, ул. Гагарина, 62-1
ТЦ "Корона"
г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33-3
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