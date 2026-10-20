В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть!

Девять салонов, восемь брендов, около 1000 ювелирных украшений — так в цифрах выглядит новая масштабная выставка украшений от ORO. Почему организаторы называют ее народной, сколько скидок и подарков приготовили посетителям и какому камню здесь принципиально не нашлось места, рассказывает коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO Анастасия Слепухо.





- Вы говорите об эксклюзивных драгоценностях, тем не менее ORO называет выставку BRILLIANT SHOW народной. Почему?





- Потому что на ней представлены в основном очень понятные по дизайну коллекции, та самая нестареющая классика, которую любят многие. Такие украшения легко сочетаются с другими и вписываются в совершенно разные образы, дополняя их. Но это не значит, что драгоценности в классическом стиле безлики. У каждой коллекции, представленной на BRILLIANT SHOW , есть свой характер. Он зависит от бренда-создателя.





- И какие же характеры можно увидеть на выставке?





Интересны классические коллекции бренда Bellissima Tentazione, который создает украшения с бриллиантами черных и коньячных оттенков, а также с сапфирами, изумрудами, рубинами. Бренд AQUAMARINE точно отметят любители выразительных деталей, бренд ERA JEWELRY - ценители неординарных изделий.

Например, колец-трансформеров, в которых можно менять объем и геометрию, адаптируя украшение под свой образ. Поклонники чистых линий и выразительных форм, скорее всего, предпочтут бренд Primo Prezioso - это итальянская эстетика в современном прочтении. А будущие молодожены - бренд "Белый бриллиант" с его коллекцией необычайно красивых помолвочных и обручальных колец, которые можно примерять в ТЦ Dana Mall.

Среди них есть кольца с овальными бриллиантами, которые находятся на пике популярности после того, как несколько знаменитостей получили вместе с аналогичными украшениями предложение руки и сердца.

- На BRILLIANT SHOW, кажется, нет только украшений с камнем, который называют "искусственным бриллиантом". Почему?





- Часто на ювелирные выставки ORO приходят для того, чтобы присмотреть любимому человеку подарок на какую-то дату или праздник. Ближайшие — Рождество и Новый год, кажется, еще так далеко…





К тому же на выставке BRILLIANT SHOW действуют очень выгодные условия. Во-первых, специальные цены на выставочные изделия от производителей. Затем действует скидка 10%, однако для покупателей сразу двух ювелирных изделий она увеличивается до 15%, все это суммируется со скидкой по программе лояльности ORO. Во-вторых, появилась возможность воспользоваться картой рассрочки Халва на 8 месяцев или собственной рассрочкой от ORO на 4 месяца. А в-третьих, на выставке действует акция "Колесо фортуны". Чтобы принять в ней участие, нужно просто взять флайер в любом ювелирном салоне ORO в Минске. Затем побывать еще в пяти и познакомиться с представленными там брендами. На память о посещении каждого салона в флайере останется штамп. Как только их будет шесть, можно испытать удачу - раскрутить "Колесо фортуны" и гарантированно получить подарок: сертификат, дополнительную скидку или украшение.





г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33-3





Конечно, большинство из нас автоматически переведет BRILLIANT SHOW как "шоу бриллиантов" хотя бы потому, что название ограненного алмаза на русском языке звучит так же, как на английском. Но ведь у слова brilliant есть менее очевидные переводы, например "блестящий" или "выдающийся". Мы брали за основу именно их, придумывая концепцию выставки и ее название. "Блестящий" -- прямое указание, что на BRILLIANT SHOW будут представлены ювелирные изделия с натуральными драгоценными камнями, которые сверкают на свету. И да, это далеко не только бриллианты. Слово "выдающийся" описывает ряд эксклюзивных коллекций, которые наверняка особо заинтересуют искушенных посетителей наших выставок. Такие люди ценят уникальность в ювелирных изделиях, поэтому в том числе становятся клиентами нашего ORO Atelier. Его идея возникла благодаря потенциальным покупателям, которые хотели получить украшение с учетом своих пожеланий. К сожалению, бренды-производители не всегда могли их удовлетворить. И для ORO это каждый раз было моментом сожаления. Ведь свою миссию мы видим в том, чтобы посетители находили в наших салонах то самое, свое, ювелирное изделие. Поэтому мы развиваем направление ORO Atelier , где заказчики становятся полноценными участниками процесса создания украшения. Часто это эксклюзивные изделия с довольно дорогими камнями, характеристики которых подтверждены международными сертификатами авторитетных геммологических лабораторий.- Совершенно разные. Например, российский бренд Lumiere Diamonds ТЦ "МОМО"г. Минск, пр-т Партизанский, 150 АТЦ "Expobel"Минский р-н, Боровлянский сельсовет, 74ТЦ "Dana Mall"г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11ТЦ "Скала"г. Минск, ул. Петра Глебки, 5ТЦ "Замок"г. Минск, пр-т Победителей, 65ТЦ "ProStore" (Малиновка)г. Минск, пр-т Дзержинского, 126ТЦ "Green City"г. Минск, ул. Притыцкого, 156ТЦ "Корона-Сити"г. Минск, ул. Денисовская, 8ТЦ "Корона"г. Брест, ул. Московская, 210ТЦ "Triniti"г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 87ТЦ "Мандарин"г. Борисов, ул. Гагарина, 62-1ТЦ "Корона"+375 29 375 75 50

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