В изучение темы геноцида белорусского народа включились исследователи и журналисты по всей Беларуси - Карлюкевич

Книги, связанные с историей геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, не просто социально значимая литература. Такие издания имеют общественно-политический и героико-патриотический характер, отметил Александр Карлюкевич. Для издательства "Беларусь", учредителем которого является Министерство информации, решение связанных с этим книжных задач престижно.





"За минувшие годы, начиная с 2022 года, мы выпустили в свет совокупный тираж 35 тыс. экземпляров, включая комплект плакатов, который был выпущен в 2023 году тиражом 3 тыс. экземпляров. Совокупный тираж представляет собой не только оригинальные издания, но и дополнительные тиражи", - сообщил Александр Карлюкевич.

В частности, первая книга из серии "Геноцид белорусского народа" уже трижды переиздавалась: каждое переиздание - тиражом 1,5 тыс., что свидетельствует о востребованности такой литературы. В частности, первая книга из серии "Геноцид белорусского народа" уже трижды переиздавалась: каждое переиздание - тиражом 1,5 тыс., что свидетельствует о востребованности такой литературы.





Директор отметил, что издательство внимательно следит за книжным рынком в Беларуси и сопредельных государствах, прежде всего в Российской Федерации. Соответствующие книжные издания, как и сама работа Генеральной прокуратуры и всех заинтересованных в раскрытии этой темы, показали, что тема геноцида волнует исследователей и других стран. Речь идет о постсоветских государствах, которые также пострадали в годы Великой Отечественной войны.





"Мне кажется, это не просто толчок для исследователей, а показатель того, что мы живем одними историко-патриотическими, одними героико-патриотическими категориями", - сказал глава издательства, приведя в пример издание Постоянного комитета Союзного государства.

Александр Карлюкевич также отметил издания, которые выпустили Белорусское телеграфное агентство, издательство "Адукацыя і выхаванне". Ряд книг, посвященных сожженным деревням, драматическим судьбам людей, которые прошли через пламя войны, выпустили журналисты, которые работают в Гомельской, Гродненской, Брестской областях. Александр Карлюкевич также отметил издания, которые выпустили Белорусское телеграфное агентство, издательство "Адукацыя і выхаванне". Ряд книг, посвященных сожженным деревням, драматическим судьбам людей, которые прошли через пламя войны, выпустили журналисты, которые работают в Гомельской, Гродненской, Брестской областях.





"Какие-то рукописи этих книг пришли в наше издательство. В частности, мы выпускали книгу, составленную из публикаций журналистов Брестской областной газеты "Заря" и районных газет, которые выходят в Брестской области. Я помню даже названия деревень, о которых писали наши коллеги из Бреста, Жабинки, Каменца и других регионов", - сказал он.





Таким образом, отметил он, вся страна, все здравомыслящие люди прикоснулись к исследованию и освещению темы геноцида. "Если у кого было что-то сказать, что-то исследовать, они участвовали в этой работе, которую начала и на таком достойном уровне продолжает проводить Генеральная прокуратура Республики Беларусь", - подчеркнул Александр Карлюкевич.

В Минске сегодня презентована книга "Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни". Издание является логическим продолжением той работы, которую проводит Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Книга подготовлена авторским коллективом в составе работников Генпрокуратуры, научно-практического центра под редакцией доктора юридических наук Андрея Шведа, который возглавляет Верховный Суд.-0- В Минске сегодня презентована книга "Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни". Издание является логическим продолжением той работы, которую проводит Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Книга подготовлена авторским коллективом в составе работников Генпрокуратуры, научно-практического центра под редакцией доктора юридических наук Андрея Шведа, который возглавляет Верховный Суд.-0-





Фото Максима Гучека

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор издательства "Беларусь" Александр Карлюкевич отметил на пресс-конференции, что в изучение темы геноцида белорусского народа включились исследователи и журналисты по всей Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.