В ГТК рассказали, как в Беларуси противодействуют серому импорту

По словам Владимира Орловского, серый импорт - ввоз в страну товаров либо не прошедших таможенное оформление в странах ЕАЭС, либо ввезенных помимо таможенного контроля. Он заметил, что такое явление наносит вред легальным импортерам. "Кто ввез товары незаконно, у него этого обременения нет, поэтому у него более выгодная цена. Но это несправедливо, - сказал председатель ГТК. - Более того, ввоз иностранных товаров без таможенного оформления третьих стран - это вред белорусским производителям схожих товаров. Одна из основных задач ГТК - противодействовать ввозу серого импорта".
"Серый импорт могут ввозить и с запада, и с востока. На западе у нас есть вся инфраструктура - пункты пропуска, сканирование - весь комплекс. На восточной границе работа ведется мобильными группами по оперативной информации. Патруль работает на основных и второстепенных дорогах", - сказал Владимир Орловский.
Как отметил глава ГТК, в 2026 году было пресечено порядка 800 таких нарушений на общую сумму порядка 76 млн рублей. "Все выявленные товары подлежали налогообложению с поступлением в бюджет", - сказал Владимир Орловский.
"Речь идет в том числе и о белорусско-российском участке. Если товар идет через западное направление, он подлежит таможенному оформлению и контролю на границе и в логистических центрах. А если мобильные группы пресекают ввоз с восточного направления (вдоль российской границы), задержанные товары размещаются для оформления на таможенных складах, далее происходит процесс легализации этих товаров", - сказал глава ГТК. Он добавил: "Если товары ввозятся по-серому, они продаются не совсем легально. А безопасность таких товаров не проверяют ни службы сертификации, ни другие уполномоченные структуры".-0-
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