В ГТК рассказали, как в Беларуси противодействуют серому импорту

"Речь идет в том числе и о белорусско-российском участке. Если товар идет через западное направление, он подлежит таможенному оформлению и контролю на границе и в логистических центрах. А если мобильные группы пресекают ввоз с восточного направления (вдоль российской границы), задержанные товары размещаются для оформления на таможенных складах, далее происходит процесс легализации этих товаров", - сказал глава ГТК. Он добавил: "Если товары ввозятся по-серому, они продаются не совсем легально. А безопасность таких товаров не проверяют ни службы сертификации, ни другие уполномоченные структуры".-0-





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