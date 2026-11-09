В Гродненской университетской клинике освоили новую лазерную операцию на среднем ухе





Классическую стапедопластику при отосклерозе, при котором слуховая косточка-стремечко теряет подвижность, в клинике выполняли и ранее. Но именно современный лазерный аппарат позволил поднять ее на новый уровень.





Чтобы заменить поврежденное стремечко на микропротез, необходимо выполнить доступ нему через наружный слуховой проход. Традиционно для этого использовались микроскоп и хирургический микроинструмент. По новой технологии путь к стремечку прокладывается лазером. Далее в соответствии с заданным точным размером (а это десятые доли миллиметра) лазер автоматически выполняет ровное отверстие, в которое и вставляется протез. Важно, что уходит так называемый человеческий фактор, а это значит, максимально уменьшается вероятность осложнений.





Руководителем научно-клинического отдела оториноларингологии и глазных болезней университетской клиники, доктором медицинских наук, профессором ГрГМУ Олегом Хоровым и его коллегами уже выполнено несколько успешных операций лазерной стапедопластики по восстановлению слуха пациентам, страдающим отосклерозом. Такая помощь актуальна: заболевание, по международным оценкам, встречается у одного человека из ста, причем страдают преимущественно женщины.





Как отмечает доктор медицинских наук, лазерная хирургия в оториноларингологии уверенно становится альтернативой традиционным подходам благодаря целому ряду своих преимуществ. Она обеспечивает ЛОР-врачам высокую точность, необходимую при работе в узких и сложно устроенных областях с богатой сетью кровеносных сосудов. Такую операцию в Гродненской университетской клинике начали выполнять первыми в стране.





Сфера практического применения хирургического лазера в отделении расширяется. Освоены и уже поставлены на поток операции на голосовых связках при различных образованиях, в том числе при доброкачественных опухолях.-0-

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новую микрохирургическую операцию на среднем ухе при отосклерозе - лазерную стапедопластику - освоили в Гродненской университетской клинике, сообщили БЕЛТА в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.