В Гродненской области отмечается рекордный рост туристических потоков - Минэкономики

Первый замглавы экономического ведомства отметил, что реализация туристического потенциала позволяет конвертировать историко-культурное достояние Беларуси в ценный экономический ресурс. У Принеманского края с богатым архитектурным наследием и живописными ландшафтами есть существенный резерв для развития этого направления.
По предварительным оценкам, к концу 2026 года доля туристической отрасли в ВВП страны достигнет 2,6%, а экспорт туристических услуг вырастет на 20,6%. Такие результаты стали возможны благодаря реализуемым мерам по развитию туристической сферы.
"Проведена масштабная работа по институциональному реформированию отрасли. С начала года действует Национальное агентство по туризму, выстроена исполнительная вертикаль. Разработан комплекс программных документов: госпрограмма "Туризм", Концепция развития туристической сферы и другие. Активно развивается инфраструктура гостеприимства и отдыха. Для поддержки таких проектов запущен специальный кредитный продукт "Туристический потенциал". За девять месяцев 2026 года введено в эксплуатацию 16 крупных объектов", - сказал Иван Вежновец.
"Системно продвигается национальный туристический бренд. С этой целью инициирован конкурс на лучший туристический образ страны, организованы съемки популярных шоу, ознакомительные туры по Беларуси топ-блогеров из Китая и других стран.Развивается культурная составляющая туризма. По всей стране проходят крупные мероприятия: фестиваль национальных культур в Гродно, "Купалье" в Александрии, "Вераснёўскі фэст" в Жиличах и другие. Системная работа по реализации турпотенциала позволяет последовательно наращивать вклад туризма в экономику страны и укреплять позиции Беларуси на международном рынке туруслуг", - добавил первый заместитель министра экономики.-0-