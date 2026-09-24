24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном пограничном комитете рассказали о ситуации с очередями в пунктах пропуска на въезд в Евросоюз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
"За сутки европейские контролирующие службы оформили 34% транспорта от нормы", - отметили в ГПК.
По данным на 10.00, въезда в Польшу ожидают 250 фур. Сопредельная сторона в пункте пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") за последние 24 часа оформила лишь 39% грузовиков. Перед этим погранпереходом находятся 230 фур.
Въезда в ЕС перед всеми польскими пунктами пропуска и литовским "Мядининкаем" ("Каменный Лог") ожидают более 300 машин. Их сотрудники за сутки оформили 37% легкового транспорта.-0-
Общество
24 сентября 2026, 10:48
В ГПК рассказали о ситуации с очередями в пунктах пропуска на въезд в Евросоюз
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