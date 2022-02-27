В гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей все готово для проведения переговоров между Москвой и Киевом

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона подтверждает готовность провести переговоры между Москвой и Киевом. В гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей все готово для проведения встречи, передает корреспондент БЕЛТА.
Для переговоров сторон определен зал торжественных приемов дворца, где уже не единожды проводились мероприятия самого высокого уровня.
Как рассказал после голосования на референдуме Александр Лукашенко, накануне Президент России сообщил ему о готовности стороны провести переговоры.
Гомель как место переговоров был выбран Киевом. Однако затем появилась информация об отказе Владимира Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель. Несмотря на это заявление, площадка готова, ожидаются шаги со стороны руководства Украины.-0-
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Фото Сергея Холодилина