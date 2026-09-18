В годы Великой Отечественной войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. подлинных произведений искусства

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Великой Отечественной войны большинство музеев, библиотек и архивов Беларуси подверглись разграблению, что привело к утрате почти 7 тыс. подлинных произведений искусства. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Наталья Счаснович, передает корреспондент БЕЛТА.



Местонахождение большинства произведений искусства, утраченных в годы ВОВ, до сих пор неизвестно. Национальные эксперты под руководством Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси, составили перечень таких ценностей. Белорусские учреждения за границей осуществляют постоянную работу по их поиску.



Генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс отметила, что шедевры, утерянные в годы Великой Отечественной войны, в экспозициях представлены с особой отметкой - указана полная информация о них. Таким образом можно увидеть, что удалось вернуть обратно.



"Белорусские коллекционеры вносят значительный вклад в возвращение культурных ценностей, приобретая за рубежом предметы, связанные с историей Беларуси, и передавая их музеям. Также при поддержке Министерства культуры в этом году был приобретен подлинный слуцкий пояс, который сейчас находится на реставрации. Планируем презентовать его в постоянной экспозиции в следующем году", - добавила она.



Научный сотрудник отдела древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Анатолий Синило отметил, что собранные материалы, состоящие из формуляров на утраченные культурные ценности, позволяют начать работу над печатным иллюстрированным каталогом. Это издание будет подводить итоги проделанной работы и поможет наметить дальнейшие шаги по выявлению, научному обороту и возвращению раритетов в музейно-библиотечное наследие Беларуси.



Министерство иностранных дел и посольства Беларуси активно взаимодействуют с культурными, архивными и библиотечными учреждениями страны, оказывая поддержку национальным экспертам в сборе информации о различных историко-культурных ценностях за границей. Они содействуют созданию электронных и факсимильных копий, реализации совместных проектов по экспонированию национальных культурных ценностей, налаживанию контактов и ведению переговоров, в том числе с частными лицами и коллекционерами.



"Процесс возвращения культурных ценностей из других стран очень непростой, часто проблематичный или просто невозможный, - пояснила Наталья Счаснович. - В таких случаях возможным решением проблемы становится реализация проектов совместного пользования культурными ценностями: обмен электронными копиями, депозитное хранение, а также осуществление совместных выставочных и научных проектов, направленных на изучение общего наследия".



Основа для такой деятельности, например, с Россией уже заложена. При активном содействии посольства Беларуси в России в этом году было организовано три масштабных выставочных проекта, которые объединили шедевры древней иконописи, мирового авангарда и уникальные реликвии Великой Отечественной войны. "Дипломатическая поддержка помогла в согласовании транспортировки произведений искусства из России в Беларусь. В результате жители и гости нашей страны смогли увидеть уникальные иконы XIV-XVIII веков, легендарные полотна Марка Шагала "Прогулка" и "Над городом", совместную военно-историческую экспозицию "От Курска до Минска", - подчеркнула она.



Наталья Счаснович также сообщила, что заседание Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси, запланировано на четвертый квартал. Оно пройдет в Министерстве иностранных дел, планируется подведение итогов работы за этот год и определение перспектив на будущее.-0-