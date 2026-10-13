В ГАИ напомнили о правилах вождения в туманную погоду

"В тумане ориентируйтесь не на привычную скорость, а на расстояние, на котором вы действительно видите дорогу и можете безопасно остановиться", - напомнили в ГАИ.-0-





13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман существенно снижает видимость и повышает риск дорожно-транспортных происшествий, напомнили в ГАИ Витебской области.Госавтоинспекция рекомендует водителям снизить скорость до безопасной с учетом видимости и состояния дороги, увеличить дистанцию и боковой интервал. А также включить ближний свет фар и противотуманные фары при наличии.Также необходимо отказаться от дальнего света - он отражается от капель тумана и ухудшает обзор. В условиях непогоды не стоит совершать резких маневров, перестроений и обгонов. Необходимо внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и сигналами других участников движения, нельзя пользоваться телефоном и не отвлекаться от управления.При критическом ухудшении видимости остановиться в безопасном месте за пределами проезжей части, включив аварийную сигнализацию.