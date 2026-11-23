23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекторы дали рекомендации автомобилистам и пешеходам по безопасности на дорогах в условиях непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.





"По прогнозам Белгидромета, на большей части территории страны ожидается ухудшение погоды. Заморозки, мокрый снег с дождем и гололедица требуют от водителей предельной собранности и готовности транспорта. Если вы еще не сменили шины на зимние, воздержитесь от поездок на личном авто", - отметила представитель ГУ ГАИ МВД Анны Банадык.





Рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Также следует избегать резких маневров: чтобы не потерять контроль над машиной, все действия за рулем должны быть максимально плавными.





Следует с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, закругления дороги, крутые подъемы и спуски, а также продуваемые участки. Также важно проследить, чтобы все в салоне были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в специальных удерживающих устройствах.





Пешеходам важно помнить, что на скользком покрытии тормозной путь увеличивается в разы. "Даже в разрешенных местах выходите на переход, только убедившись, что машины успели остановиться. В темноте и при осадках обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами", - добавила Анна Банадык.





Инспекторы ГАИ ведут круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и готовы оперативно прийти на помощь.-0-