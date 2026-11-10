В ЕАЭС задумались о создании системы высокоскоростных железных дорог

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 10 ноября приняла рекомендацию "О предложениях по организации в государствах - членах ЕАЭС скоростного и высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.



Документ подготовлен в рамках дорожной карты по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС. Его основная цель - придать дополнительный импульс развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения на всем пространстве ЕАЭС и создать для граждан максимально комфортные, быстрые и безопасные условия перемещения.



Рекомендация определяет согласованные подходы к анализу экономических факторов при принятии стратегических решений о формировании в ЕАЭС экосистемы высокоскоростных пассажирских перевозок. "Среди основных направлений - определение коммерческой эффективности проектов, выявление их бюджетной и социально-экономической эффективности, учет высоких капитальных вложений и выбор оптимальных схем финансирования, применение цифровых технологий с элементами искусственного интеллекта, оценка влияния высокоскоростных магистралей (ВСМ) на существующие и перспективные маршруты, использование опыта государств-членов и третьих стран, а также совершенствование законодательства", - уточнили в пресс-службе.



"Развитие ВСМ обеспечит повышение мобильности населения, развитие туризма, рост провозной и пропускной способности железных дорог. Для экономики это создание новых наукоемких производств и рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и искусственного интеллекта", - прокомментировал член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.-0-