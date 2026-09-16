16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе проходит сбор руководителей органов терробороны во главе с председателем Минского облисполкома Алексеем Кушнаренко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Как отметил Алексей Кушнаренко, защита страны - дело общее. "И мы видим, какое внимание в нашем государстве уделяется вопросам обороны, в том числе из-за обстановки, складывающейся вдоль наших границ. Мы понимаем, если армия - это профессиональная составляющая наших войск, то бойцы территориальной обороны - важная составляющая именно на местах", - рассказал глава области.



Он также подчеркнул, что тематика сегодняшнего мероприятия посвящена вопросам подготовки к вооруженной защите государства и полностью нацелена на устранение тех вызовов и угроз, которые формируются правительствами стран коллективного Запада.



"Для нас важно определить единые подходы в организации терробороны, поэтому мы отрабатываем как теоретическую часть, так и практические, связанные с несением службы на КПП, поиском и ликвидацией диверсионных групп, взаимодействием с органами внутренних дел, защитой и обороной объектов. При этом большое внимание уделяется технической оснащенности средствами защиты, связи, разведки", - рассказал Алексей Кушнаренко.



По результатам сборов каждый председатель райисполкома получит конкретную задачу по усилению и укреплению терробороны на вверенном ему участке.-0-