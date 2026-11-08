8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе нынешнего чемпионата - спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, а также широкий ассортимент блюд национальной кухни с дегустацией, выступления артистов и развлекательная программа, семейные активности для зрителей.
Общество
08 ноября 2026, 10:50
V Чемпионат по колке дров среди СМИ проходит на берегу водохранилища Вяча
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