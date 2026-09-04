В чем заключалась политика осадничества? Марзалюк о реалиях жизни крестьян Западной Беларуси

Как отметил историк, в польском государстве так называемым Восточным Кресам, в которые входила и Западная Беларусь, была отведена весьма незавидная роль аграрно-сырьевого придатка для более развитых коренных регионов Польши. По данным на 1937 год, Виленское, Новогрудское и Полесское воеводства, которые составляли 23% всей территории государства и 11% его населения, имели только 2,8% предприятий, на которых работало всего 1,9% рабочих страны. 85% населения Западной Беларуси проживало в сельской местности, 79% было занято сельским хозяйством. Как отметил историк, в польском государстве так называемым Восточным Кресам, в которые входила и Западная Беларусь, была отведена весьма незавидная роль аграрно-сырьевого придатка для более развитых коренных регионов Польши. По данным на 1937 год, Виленское, Новогрудское и Полесское воеводства, которые составляли 23% всей территории государства и 11% его населения, имели только 2,8% предприятий, на которых работало всего 1,9% рабочих страны. 85% населения Западной Беларуси проживало в сельской местности, 79% было занято сельским хозяйством.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Западной Беларуси в годы польской оккупации проводилась политика осадничества, которая заключалась в переселении из Западной Польши в восточные районы страны отставных военнослужащих польского войска и наделении их землей. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка"."Экономическая политика в сельском хозяйстве Западной Беларуси носила явно дискриминационный характер. В условиях провозглашения частной собственности на землю экономической основой государства более половины крестьян Западной Беларуси относилось к категории малоземельных либо безземельных", - подчеркнул Игорь Марзалюк.Он обратил внимание и на существование политики осадничества в Западной Беларуси, которая заключалась в переселении из Западной Польши в восточные районы страны отставных военнослужащих польского войска и наделении их землей."В 1920-х годах эта политика приобрела масштабный характер. Около 40% земель на территории Западной Беларуси принадлежало либо польским панам, либо государству, - отметил историк. - Лучшими государственными землями наделялись поляки-осадники. Им предоставлялись значительные преференции в области налогообложения, получения кредитов. В то время основная налоговая тяжесть ложилась на плечи местного белорусского крестьянства".-0-