19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа страхования дополнительной накопительной пенсии предусматривает в том числе налоговые стимулы. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Качан, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Сергей Качан, работник получает право на налоговый вычет. На сумму страхового взноса, удержанного из заработной платы, участник программы вправе получить налоговую льготу в размере 13%. "А если мы говорим о работодателе, то на сумму взносов по договору страхования работника не начисляются страховые взносы в Фонд социальной защиты населения и "Белгосстрах". Работодатель не несет какой-то дополнительной нагрузки. То есть этот механизм - о перераспределении средств, которые ранее уплачивались в ФСЗН. Перераспределение позволяет сформировать источник для выплаты накопительной пенсии", - сказал он.Замминистра также ответил на вопрос: зачем откладывать на "вторую пенсию", если можно открыть вклад в банке? "У банковского вклада и у добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии все-таки разные задачи. Банковский вклад решает какую-то текущую задачу, а добровольное страхование направлено на то, чтобы сформировать накопления для выплаты пенсии в будущем. И здесь есть софинансирование государства, в отличие от вклада. Сам механизм предполагает, что в каком размере уплатил работник (допустим, 1%), такой же размер и добавляет работодатель, т.е. фактически удваивается сумма. Но это работает до 3%, т.е. 3% работник, 3% работодатель. Дальше, если есть желание увеличить размер отчислений на пенсию, это уже на стороне работника - он может размер отчислений со своей стороны увеличить до 10%. Плюс не забываем про налоговый вычет. Поэтому инструмент очень интересный", - обозначил Сергей Качан.Он также подчеркнул, что государство гарантирует сохранность накоплений граждан. "Наше государство социально ориентированное, потому и по этому направлению берет это все на себя. Министерство финансов является регулятором в области страхования. Все страховые компании являются предметом пристального наблюдения, мы следим за их финансово-хозяйственной деятельностью. Плюс если мы говорим про данный продукт, то средства могут направляться только в надежные инструменты - высоколиквидные бумаги либо банковские вклады. Также сам механизм предполагает зачисление средств на отдельные лицевые счета. Сохраняется прозрачность зачисления данных средств. Государство контролирует весь этот процесс", - отметил замминистра.Он порекомендовал присмотреться к механизму накопления как тем, кому осталось 5-10 лет до пенсии, так и молодежи, у которой есть возможность за несколько десятилетий накопить более значительные суммы.-0-