В чем подвиг и величие Евфросинии Полоцкой? Мнение историка 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, в чем заключается подвиг и величие Евфросинии Полоцкой, а также о том, как завершился ее земной путь, рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка"."Когда мы говорим о Евфросинье, мы говорим очень часто слово "впервые". Впервые возникает уникальный, не имеющий аналогов храм Полоцкой школы зодчества, - сказал Игорь Марзалюк. - Уникальный крест Евфросиньи Полоцкой, который также является важнейшим символом белорусской святости на сегодняшний день, патриарший крест. Храмовое зодчество, образование, переписывание книг - это все Евфросинья. И первая женщина святая в восточнославянском мире - это Евфросинья Полоцкая. Именно она дала мощный импульс развитию женского монашества на землях восточных славян".Как рассказал историк, Евфросинья свою земную жизнь закончила на святой земле - в Палестине: "Потом была долгая дорога домой: из храма, в котором находились ее нетленные мощи, они были перенесены в Киево-Печерскую лавру и только уже в начале XX века ее мощи вернулись в Полоцк, в Спасо-Евфросиньевский монастырь"."Первый подлинно народный белорусский культ и восприятие святой как своей национальной, белорусской святой, это, безусловно, культ Евфросиньи Полоцкой. Безусловно, все, кто почитает иконы, верит в силу и святость, все почитают Евфросинью. Это касается как православных верующих белорусских, так и католиков, - сказал Игорь Марзалюк. - В этом плане Евфросинья как при жизни, так и сегодня не разъединяет, а объединяет наш народ в одно целое".Как подчеркнул историк, величие подвига Евфросиньи Полоцкой трудно переоценить и трудно до конца осмыслить. "Я глубоко убежден, что самая полная летопись Полоцка, культурный слой древнего города хранит еще не одну загадку, которую ученые будут разгадывать и которая связана с именем этой великой полочанки", - сказал он. Игорь Марзалюк дополнил, что уникальные, созданные стараниями Евфросиньи Полоцкой символы, которые воспринимаются как белорусские символы вечности, - это все то, без чего невозможно представить историю Беларуси, корни, истоки подлинной идентичности белорусского народа.-0-