19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что могут обсудить на трехсторонней встрече в КНР лидеры России, США и Китая, в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал экономист и аналитик Сергей Банарь.

Говоря о предстоящей встрече национальных лидеров трех крупных государств - России, Китая и США, которую планируют провести в КНР 19 ноября, эксперт отметил, что неправильно было бы трактовать ее как аналогичные исторические конференции, проходившие обычно после мировых войн, ведь там обычно собирались победители и проигравшие. Сергей Банарь подчеркнул, что у Си Цзиньпина есть свои обязательства перед народом. "Владимир Путин на этой встрече участвует в качестве стороны, побеждающей на украинском театре военных действий", - выразил он свое мнение. Говоря о предстоящей встрече национальных лидеров трех крупных государств - России, Китая и США, которую планируют провести в КНР 19 ноября, эксперт отметил, что неправильно было бы трактовать ее как аналогичные исторические конференции, проходившие обычно после мировых войн, ведь там обычно собирались победители и проигравшие. Сергей Банарь подчеркнул, что у Си Цзиньпина есть свои обязательства перед народом. "Владимир Путин на этой встрече участвует в качестве стороны, побеждающей на украинском театре военных действий", - выразил он свое мнение.





По словам аналитика, глава Белого дома Дональд Трамп отстранился от союзников из Старого Света и перешел в разряд миротворцев-переговорщиков, абстрагируясь от НАТО в украинском вопросе. "При всем при этом США до сих пор являются основополагающей державой, которая скрепляет Североатлантический альянс", - отметил он.





Кроме того, Сергей Банарь обратил внимание, президент США проигрывает в конфликте с Ираном и на выборах в Конгресс. Поэтому общение на встрече трех лидеров может не иметь конкретной проблематики. "Я склонен думать, что будет некая сверка часов без конкретных договоренностей, принятия конкретных решений ввиду непонимания, чем закончится великое переформатирование", - сказал аналитик.





Он убежден, что даже если среди основополагающих вопросов затронут сокращение ядерного арсенала и попробуют провести состыковку позиций по наличию ядерных боеголовок, этот опасный вопрос Си Цзиньпин постарается обойти как минимум на правах принимающей стороны. Проблема может заключаться в том, что Россия и США превосходят КНР по ядерному арсеналу, точных цифр в свободном доступе нет: ядерные арсеналы стран носят высшую степень секретности.





Вторым вопросом, по оценке эксперта, может стать ситуация в Западной Азии. "Это Исламская Республика Иран, поскольку речь идет об энергетической безопасности не только отдельно взятых сверхдержав, но и об энергетической безопасности и обеспеченности мировой экономики. Как мы с вами видим, по самым смелым оценкам, сегодня трафик в Ормузском проливе на 65-70% ниже, чем довоенный уровень. И ответственность за это лежит на нескольких странах", - отметил аналитик.





Третья вероятная тема - украинский конфликт. "Возможно обсуждение каких-то набросков, принципов мирного сосуществования в многополярном мире, - подчеркнул Сергей Банарь. - И я убежден, что президент Российской Федерации вынесет украинский вопрос за скобки, поскольку он в состоянии его обсудить на двусторонней встрече с президентом Соединенных Штатов Америки. И для него это более приемлемый формат. У России с Китаем есть другие вопросы, где Украина никак не влияет на развитие или преодоление каких-то сложностей и противоречий, которые сегодня есть".





Аналитик отметил, что предстоящий трехсторонний диалог будет иметь влияние на ситуацию во всем мире. "Эта встреча говорит о конце однополярного мира. Вот в чем ее историчность", - сказал он.-0-