В Бресте стартовал белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ"

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ" объединил в городе над Бугом свыше 150 профессионалов отрасли, экспертов и блогеров, сообщили БЕЛТА в Брестском облисполкоме.



Ключевая диалоговая площадка для укрепления международного партнерства собрала деловые круги двух стран в сфере туриндустрии, представителей государственных органов и профильных ассоциаций из провинций Хубэй, Шаньси, Гуйчжоу, городов Пекин, Урумчи, Шанхай и др. Деловая программа форума насыщенная: состоятся панельные дискуссии, B2B-переговоры и подписание важных меморандумов о сотрудничестве. Кроме того, приготовлена обширная культурная программа с посещением знаковых туристических объектов Бреста и Брестской области.



Организаторами форума выступают Брестское отделение БелТПП при содействии Брестского облисполкома и поддержке Национального агентства по туризму, посольства Беларуси в Китае, Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии.



Белорусско-китайский туристический форум продлится по 22 октября.-0-