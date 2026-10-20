В борьбе с коррупцией в Беларуси не учитываются ни занимаемые должности, ни прошлые заслуги - СК

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон в Беларуси не делает исключений: при борьбе с коррупцией не учитываются ни занимаемые должности, ни прошлые заслуги. Об этом журналистам рассказала следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Татьяна Пригодич, передает корреспондент БЕЛТА.





Следователь подчеркнула, что последствия коррупции - это отсутствие современного оборудования в больницах, изношенная техника на предприятиях, некачественные дороги и строительство. Поэтому, несмотря на тенденцию к снижению таких преступлений, они требуют пристального внимания.





Государство, по словам спикера, выстроило четкую систему профилактики, сместив акцент с наказания на предупреждение. "Стоит задача не только наказать виновного, но и создать условия, при которых преступление просто невозможно. Важную роль играют и строгие ограничения: запрет на совмещение государственных должностей с коммерческой выгодой и получением подарков, запрет на ситуацию, когда родственники находятся в прямом подчинении друг у друга на работе. Контролируется не просто размер заработной платы, а соответствие уровня жизни официальным доходам", - отметила она.





Наиболее часто следователи выявляют нецелевое расходование средств, нарушение законодательства при проведении государственных закупок, ненадлежащий контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, необоснованные доплаты, излишне выплаченные командировочные. Еще одна важная проблема - формальная деятельность антикоррупционной комиссии на предприятии, когда планы мероприятий по предупреждению таких деяний из года в год не меняются и фактически не работают. Предпосылкой для коррупции может быть и слабая кадровая работа, когда должностное лицо назначается без полной и объективной информации о нем.





Следователь напомнила, что если давший взятку человек добровольно сообщил об этом в правоохранительные органы и активно способствовал расследованию, то он освобождается от уголовной ответственности. За помощь в выявлении преступлений, согласно постановлению Совета Министров №619, предусмотрена выплата денежного вознаграждения в размере до 30 БВ при менее тяжких преступлениях и до 50 БВ при тяжких и особо тяжких.





"Огромную роль играет личный пример и наставничество. Молодой специалист должен видеть перед собой пример законопослушного поведения. Если руководитель закрывает глаза на нарушение или сам подает негативный пример, это неизбежно подрывает моральный климат и создает условия для преступления", - считает Татьяна Пригодич.





Начальник отдела главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Игорь Козик подчеркнул, что коррупция убивает конкуренцию и тормозит развитие экономики. "Дающий взятку может максимально удешевить себестоимость продукции, понимая, что в любом случае его проблемы будут решены при помощи должностного лица. Соответственно, падает и качество такой продукции. Если мы хотим жить в процветающей стране с сильной экономикой, пользоваться качественными услугами и покупать качественные товары, то должны все вместе противостоять коррупции", - отметил он.-0-