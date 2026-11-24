"На рабочем месте меня зажало двумя фурами. Момент этот я помню. Я упал на спину. Меня забрала скорая. После этого я больше ничего не помню. Очнулся уже в реанимации", - вспомнил о случившемся Максим Матвеев.
Как рассказали в эфире, у молодого человека были сломаны все ребра, полностью разрушена легочная ткань, диагностированы черепно-мозговая травма и закрытые повреждения грудной клетки, живота и таза. Все это привело к клинической смерти, которая продолжалась до пяти минут.
"В период клинической смерти мы приняли решение взять его на ЭКМО, на котором он находился 26 суток. Это было полное искусственное жизнеобеспечение. С помощью этого аппарата мы оксигенировали кровь и дали возможность восстановиться легким. В период нахождения на ЭКМО мы его оперировали. Я 25 лет нахожусь в медицине и, скажу как реаниматолог с большим стажем, не секрет, что еще год назад такие люди погибали", - рассказала главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ольга Светлицкая.
Максим Матвеев отмечает, что пока ему тяжело долго ходить. "Если на большие расстояния долго ходить, то немножко голова кружится", - поделился он.-0-
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