В БГУ создают пикоспутник для отработки новых каналов связи с Землей

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете ведется работа по созданию пикоспутника формата PocketQube ("карманный куб"). Об этом журналистам сообщил ректор БГУ Андрей Король, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам руководителя, вуз вносит большой вклад в отечественную и мировую науку. Ученые университета проводят исследования по всем стратегически значимым направлениям - от цифровых и космических технологий до сельского хозяйства, медицины и обеспечения гуманитарной безопасности человека. При этом в БГУ большой акцент делается на неразрывности образования и науки.





"Сегодня в исследования вовлечено более 7,3 тыс. студентов. Наиболее мотивированные ребята проводят научную работу в лабораториях под руководством ученых БГУ. И создание спутников BSUSat 1 и BSUSat 2 - один из ярких примеров эффективности такого взаимодействия. В этом году у нас также есть значимые результаты. Совместными усилиями студентов и сотрудников факультета радиофизики и компьютерных технологий ведется работа по созданию пикоспутника формата PocketQube размером всего 5х5 см. Новая летная модель не имеет отечественных аналогов и по своим параметрам обладает рядом преимуществ. Несмотря на свои габариты, он изготавливается из алюминиевых сплавов, что обеспечивает высокую прочность. Также ему характерны быстрота разработки и низкая стоимость при производстве, возможность создания сети пикоспутников под конкретные задачи", - рассказал Андрей Король.





Новый спутник по своему размеру способен поместиться в карман космонавту. Именно поэтому один из распространенных вариантов его запуска - доставка на МКС вместе с экипажем космонавтов с последующим выпуском на орбиту.





Предполагается, что пикоспутник БГУ будет направлен на отработку новых каналов связи с Землей и обнаружение микрочастиц космического мусора. Для студентов это также откроет уникальную возможность на практике проследить весь цикл создания автономного космического аппарата.





На данном этапе сотрудниками и студентами БГУ разработана модель реального пикоспутника. Ожидается, что в ближайшее время работы по созданию новой летной модели продолжатся на факультете.-0-