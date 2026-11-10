В БГУ разработали гиперспектральную камеру для БПЛА с обработкой данных на борту





Классические фотоаппараты получают изображение в трех цветах - красном, зеленом и синем. Но для более детального анализа этих цветов бывает недостаточно, объясняет Глеб Литвинович. Поэтому на помощь приходят гиперспектральные изображения. Они содержат гораздо больше цветовых компонентов, в том числе недоступных человеческому глазу, что позволяет получать дополнительные данные об объектах.





Отдел аэрокосмических исследований, где работает Глеб Литвинович, изучает растительность и почвы, в том числе усыхание растений и хвойных насаждений. Для этого специалисты разрабатывают приборы и методы тематического анализа. Так, во время республиканского научно-практического форума старший научный сотрудник презентовал инновационную разработку отдела - гиперспектральную камеру для беспилотных летательных аппаратов. "Такого рода аппарат становится очень важным инструментом для анализа. Ключевая особенность разработанного нами прибора - обработка данных непосредственно на борту. После посадки аппарата пользователь получает готовую классифицированную карту. Это избавляет от необходимости переносить данные на компьютер, отдельно проводить их обработку. Для работы с прибором, безусловно, необходимы предварительные знания и оценка местности. Но это позволяет существенно сократить время на анализ", - отметил он.





Разработка может использоваться в сельском хозяйстве и почвоведении, а также в лесной промышленности для оценки состояния лесов, выявления заболеваний и планирования профилактических мер. Кроме того, прибор и методы анализа могут быть востребованы на производстве. Например, для контроля качества материалов на конвейерных линиях, сортировки продукции и выявления инородных включений.





Проект выполняется при поддержке гранта Министерства образования, который предусматривает создание экспериментального образца. При этом рабочий прототип уже применялся по договору с ОАО "Пеленг": специалисты провели съемку местности и классифицировали полученные данные.





"Мы как разработчики готовы предоставлять аппаратуру и адаптировать прибор и методы анализа под запросы заказчиков. Для нашего учреждения это также возможность выполнять работы по съемке местности и тематической классификации данных, а в перспективе - коммерциализировать результаты", - подытожил Глеб Литвинович.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали гиперспектральную камеру для беспилотных летательных аппаратов, которая обрабатывает данные прямо на борту. О приборе для оценки состояния растительности, почв и сельскохозяйственных угодий корреспонденту БЕЛТА рассказал старший научный сотрудник Института прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко БГУ Глеб Литвинович на Республиканском научно-практическом форуме "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики", передает корреспондент БЕЛТА.