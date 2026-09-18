В БелТПП запустили конкурс на лучший дизайн-проект для национального павильона на ВДНХ в Москве

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) запустила конкурс на разработку дизайн-проекта выставочной зоны в национальном павильоне №18 на ВДНХ в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе палаты.



Организаторы определят лучшее проектное решение, обеспечивающее мгновенную узнаваемость национальной идентичности и передающее государственные ценности Беларуси через актуальные мировые тренды дизайна.



В конкурсе могут участвовать граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, которые являются авторами (коллективом авторов) конкурсных работ. Каждый участник может представить несколько проектов, если они соответствуют заявленной цели конкурса.



Для участия необходимо до 2 октября (включительно) отправить на электронный адрес mbox@cci.by с пометкой "ВДНХ" пакет документов. В него входит заявка на участие, конкурсная работа в электронном формате, выполненная в соответствии с техническим заданием и обработанная в графических редакторах (JPEG/TIFF/PNG, цветная, разрешение не менее 300 dpi, в каталоге формата не меньше A4). Также участники должны предоставить краткую пояснительную записку с описанием работы и авторской трактовкой ее концепции.



Победители конкурса получат денежную награду в размере Br5 тыс. Результаты будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях БелТПП до 27 октября.-0-