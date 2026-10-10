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В Беловежской пуще появился сказочный спецназ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
10 октября 2026, 19:42

В Беловежской пуще появился сказочный спецназ

Фото npbp.by
Фото npbp.by
Фото npbp.by
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще появился сказочный спецназ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пущи.

В поместье Деда Мороза Национального парка "Беловежская пуща" торжественно открыли новую тематическую детскую площадку, которая объединила сказку и заботу о безопасности.

На страже порядка стоят восемь сказочных лесных обитателей: собака, бобр, рысь, орел, зубр, медведь, сова и лиса.

Открытие тематической площадки приурочено к 110-летию белорусской милиции и Неделе родительской любви. Инициатором создания площадки выступил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский во время торжественной церемонии отметил, что новая площадка призвана напоминать детям и взрослым о важности соблюдения закона, бережного отношения к природе и заботы друг о друге.

После символического перерезания красной ленты гостей встретил Дед Мороз. Вместе с детьми он разгадал загадки и помог сказочным стражам "ожить" и приступить к своим обязанностям.

Теперь в Беловежской пуще стало еще больше сказки, а у поместья Деда Мороза появились свои необычные защитники.-0-
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