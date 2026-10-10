В Беловежской пуще появился сказочный спецназ

В поместье Деда Мороза Национального парка "Беловежская пуща" торжественно открыли новую тематическую детскую площадку, которая объединила сказку и заботу о безопасности.
На страже порядка стоят восемь сказочных лесных обитателей: собака, бобр, рысь, орел, зубр, медведь, сова и лиса.
Открытие тематической площадки приурочено к 110-летию белорусской милиции и Неделе родительской любви. Инициатором создания площадки выступил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский во время торжественной церемонии отметил, что новая площадка призвана напоминать детям и взрослым о важности соблюдения закона, бережного отношения к природе и заботы друг о друге.
После символического перерезания красной ленты гостей встретил Дед Мороз. Вместе с детьми он разгадал загадки и помог сказочным стражам "ожить" и приступить к своим обязанностям.
Теперь в Беловежской пуще стало еще больше сказки, а у поместья Деда Мороза появились свои необычные защитники.-0-