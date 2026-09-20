В белорусских лесах потерялись четыре человека, двоих из них нашли

Мужчина 1983 года рождения потерялся в лесу возле деревни Малые Трубачи Витебского района 18 сентября. Сообщение о его обнаружении поступило сотрудниками РОВД 19 сентября около 7.00. В медицинской помощи найденный не нуждался. Для поисковых работ были задействованы пять единиц техники и 12 человек.
Сообщение о потерявшейся в лесу возле деревни Славковичи Глусского района Могилевской области женщине 1963 года рождения поступило 19 сентября около 16.00. Для поисковых работ были задействованы восемь единиц техники и 27 человек. Около 18.00 потерявшуюся обнаружили работники МЧС, в медицинской помощи она не нуждалась.
Еще об одном заблудившемся стало известно 19 сентября около 16.15. В лесу возле деревни Рудня Столбунская Ветковского района Гомельской области заблудился пенсионер 1945 года рождения. В поиске участвовали 10 единиц техники и 30 человек. Мужчина до сих пор не найден, поиски продолжаются.
Возле деревни Лесники Логойского района Минской области заблудился мужчина 1960 года рождения. Об этом стало известно 19 сентября около 17.50. Мужчину ищут более 40 человек, задействовано 13 единиц техники. Потерявшийся не найден, поиски продолжаются.-0-