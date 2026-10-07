В Беларуси женщины составляют 76% работников сферы культуры

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси насчитывается 52. тыс. работников культуры, 76% из них - женщины. Об этом журналистам рассказала начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.



"Сфера культуры сегодня включает свыше 52 тыс. человек. Из них 76% составляют как раз таки женщины. Это люди различных профессий - поэты, музыканты, художники, библиотекари, преподаватели сферы культуры. Наибольшую часть составляют специалисты и рабочие - 59,23%, руководящие работники занимают 14%, а другие служащие составляют 4%. Практически половина работников сферы культуры имеет высшее образование - порядка 47 тыс. от списочной численности, а 32% - среднее специальное образование. С 2023 года отмечается положительная динамика роста количества работников с высшим образованием", - сказала Инна Адамович.



Кроме того, ежегодно в штат организаций культуры принимаются порядка 1,5 тыс. молодых специалистов. Создаются максимально позитивные, благоприятные условия для развития их творческого потенциала. Реализуется система поддержки обучающейся молодежи: функционирует специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, что дает право лауреатам международных республиканских конкурсов иметь те или иные льготы. Это зачисление в учебные заведения без вступительных экзаменов, перевод с платной формы обучения на бесплатную, скидки на обучение и многие другие льготы. Кроме того, за получение грантов или премий специального фонда Президента дают именные стипендии.



Инна Адамович подчеркнула, что за успехами сферы стоит множество людей, которые отличаются не просто своими творческими способностями и потенциалом, а прежде всего своими энтузиазмом, добросовестностью и самоотверженностью, которые характерны для работников культурной сферы.-0-