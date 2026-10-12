В Беларуси завершают создание базы для испытаний зарядных станций постоянного тока

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации завершает создание базы для испытаний зарядных станций постоянного тока. Об этом рассказал директор БелГИСС Александр Скуратов на пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации, передает корреспондент БЕЛТА.
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По словам Александра Скуратова, одной из ключевых задач института является формирование современной испытательной базы. Это необходимо не только для внедрения новых стандартов, но и для действенного контроля за их соблюдением. Спикер отметил новую положительную тенденцию в реальном секторе экономики: предприятия все чаще обращаются в БелГИСС за услугами по исследованию продукции еще до ее постановки на производство. Такой превентивный подход позволяет производителям быть уверенными в успешном прохождении официальных сертификационных испытаний перед началом серийного выпуска.
Говоря о конкретных достижениях, директор института выделил развитие инфраструктуры для электротранспорта. "В 2024 году БелГИСС успешно реализовал направление по испытаниям зарядных станций переменного тока для электротранспорта по параметрам электробезопасности и электромагнитной совместимости. В 2026 году завершаются работы по созданию базы для испытаний станций постоянного тока", - пояснил он.
Таким образом, в стране будет создан полный комплекс для тестирования инфраструктуры электротранспорта. Это полностью соответствует целевым показателям правительства по увеличению парка электромобилей в стране. Внедрение очередных требований к зарядным станциям нового поколения станет надежной опорой для отечественных производителей и усилит их экспортный потенциал.
Еще одним перспективным направлением, которое институт прорабатывает на этапе проектирования стандартов, является кибербезопасность беспилотного электротранспорта. Александр Скуратов подчеркнул, что эта тема становится ключевой в ведущих автомобилестроительных странах в связи с активным проникновением цифровых технологий в транспортную сферу.
"Европейский союз, Республика Корея и Япония уже ввели такие требования, создав тем самым серьезную защиту для своего внутреннего рынка. Поскольку автомобиль является средством повышенной опасности, обеспечение его кибербезопасности критически важно для общей безопасности дорожного движения", - резюмировал директор БелГИСС.-0-