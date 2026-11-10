В Беларуси запустили новый сервис для проверки спецразрешений на проезд габаритного транспорта

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для оперативной проверки сведений, содержащихся в специальных разрешениях на проезд тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, стал доступен новый сервис. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП "Белдорцентр".
Сервис ориентирован в первую очередь на грузоотправителей. Проверка выполняется с помощью QR-кода, размещенного на бланке специального разрешения.
"Сканирование кода позволяет оперативно убедиться в соответствии сведений, указанных в предъявляемых автомобильными перевозчиками документах. Важное условие - ссылка на электронную версию сведений должна начинаться с tkts.centr.by", - пояснили на предприятии.
Специальное разрешение на проезд тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств - документ, дающий право на движение по автомобильным дорогам общего пользования тем транспортным средствам, чьи весовые параметры или габаритные размеры превышают допустимые нормы, установленные законодательством.-0-