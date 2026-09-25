25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки приостановлены операции по 92 счетам мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



В милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 35 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



"Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка двух фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих). Заблокирована возможность платежей в адрес 55 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 92 счетам", - рассказали в МВД.



По способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идут хищения с использованием соцсетей и торговля на финансовых биржах.



"Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. Предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию", - сообщили в МВД.-0-