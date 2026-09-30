В Беларуси за сутки приостановлены операции по 37 счетам мошенников

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных аферистов. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.



Благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 39 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку четырех фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих). "Заблокирована возможность платежей в адрес 21 иностранного платежного реквизита, используемого злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 37 счетам", - рассказали в МВД.



Оперативники задержали двух курьеров, работавших в интересах аферистов.



По информации МВД, по способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идут хищения с использованием соцсетей и вымогательства.



"Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. Помните: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102", - добавили в МВД.-0-