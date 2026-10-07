В Беларуси за сутки приостановлены операции по 35 счетам мошенников

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили БЕЛТА в МВД.



Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 5 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих). "Заблокирована возможность платежей по 21 иностранному платежному реквизиту, используемому злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 35 счетам", - рассказали в МВД.



Оперативники задержали двух курьеров, которые работали в интересах аферистов. У них изъято 12 тыс. рублей.



"По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и аренда жилья", - обратили внимание в МВД.



Правоохранители напомнили: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по заманчивой цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Поэтому всегда стоит придерживаться главного правила в общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить на линию 102.-0-