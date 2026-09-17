В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович





"За годы независимости в стране выстроена целостная система, в центре которой в качестве координатора борьбы с преступностью и коррупцией находится Генеральная прокуратура Республики Беларусь", - говорится в приветственном адресе.





В нем отмечается, что система опирается на прочную законодательную базу, идет постоянный мониторинг правоприменительной практики, изучается международный опыт и по мере необходимости корректируется национальное законодательство. При этом большое значение имеет профилактика подобных явлений, нетерпимое отношение к ним общественности, в особенности молодежи.





Александр Вольфович подчеркнул, что в Беларуси борьба с коррупцией без всякого преувеличения носит тотальный характер. В борьбу с этим злом вовлечены буквально все учреждения и организации. Самое пристальное внимание этой проблеме уделяет Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.





"Коррупция, как любые преступные проявления, не имеет ни национальности, ни границ. При этом несет серьезную угрозу безопасности любой страны, подрывая основы экономики, доверия к власти. Именно поэтому так важны подобные встречи профессионалов самого высокого уровня, которые дают возможность сверить часы, обменяться опытом и скоординировать действия на перспективу", - отмечено в приветственном адресе.





Государственный секретарь Совета безопасности выразил убежденность, что сегодняшнее заседание пройдет в деловой, конструктивной атмосфере и поможет всем сделать борьбу с коррупцией еще более эффективной.





XI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции проходит на площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. На нем присутствуют руководители органов прокуратуры, профильных государственных органов стран СНГ. В числе участников представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России. На обсуждение вынесено 12 вопросов.-0-





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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией. Об этом говорится в приветственном адресе государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича участникам XI заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое озвучил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.