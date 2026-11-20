20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе жилищно-коммунального хозяйства за девять месяцев в целом по стране отремонтировано 11 655,4 тыс. кв.м улично-дорожной сети населенных пунктов. Об этом рассказала начальник управления экономики МЖКХ Алла Раманькова на заседании коллегии министерства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЖКХ.



По итогам работы за этот период отремонтировано 2082,1 тыс. кв.м улично-дорожной сети агрогородков, реконструировано 1946 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, введено в эксплуатацию после капитального ремонта 2360,9 тыс. кв.м общей площади жилых домов.



Произведена замена и модернизация 496 лифтов, заменено 440,98 км сетей водоснабжения и 133,80 км сетей водоотведения (канализации), 234,64 км тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации. Произведен текущий ремонт 839,3 тыс. кв.м кровель жилых домов и 2253 подъездов.



Заменено 44 604 единицы устаревшего осветительного оборудования на светодиодные светильники в местах общего пользования жилищного фонда, построено 64,188 км сетей водоснабжения и 37,755 км сетей водоотведения (канализации).-0-