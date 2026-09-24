В Беларуси выберут лучший детский лагерь

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит республиканский смотр-конкурс на лучший воспитательно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный лагерь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Татьяна Осмоловская.



Первый этап смотра-конкурса на региональном уровне завершился 22 сентября. Второй этап (республиканский) пройдет по 12 октября.



Всего в конкурсе семь номинаций: "Лучший стационарный лагерь", "Лучший стационарный лагерь в организации медицинского обеспечения", "Лучший стационарный лагерь в организации питания", "Лучший стационарный лагерь в организации спортивно-оздоровительной работы", "Лучший лагерь в организации гражданско-патриотического воспитания детей в лагере "Горжусь тобой, моя страна!", "Новые модели организации детского отдыха "Сделаем лето ярче" и "Лучшая организация работы по реализации мероприятий Года белорусской женщины".



"Для участия в трех последних номинациях на конкурс представлено более 30 работ. Итоги будут подведены на республиканском семинаре-совещании по итогам реализации летней оздоровительной кампании, который состоится в "Зубренке" 20 октября", - проинформировала Татьяна Осмоловская.



Организаторы смотра-конкурса - НДЦ "Зубренок" и Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.-0-