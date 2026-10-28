В Беларуси выберут лучшего волонтера Красного Креста





Подать заявку можно в пяти номинациях. Среди них "Забота рядом" для тех, кто помогает пожилым, людям с инвалидностью и другим нуждающимся в поддержке, "Детство под защитой" для волонтеров, помогающим детям в трудной жизненной ситуации.

Третья категория - "Готовность помогать", в ней могут поучаствовать участники подготовки на реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации. Номинация "Инициатива во благо" - для авторов собственных волонтерских инициатив. И последняя - "Вдохновляя других" - для активистов, которые привлекают новых волонтеров, делятся с ними опытом.





Районный этап проходит с 28 октября по 4 ноября, областной - с 6 по 13 ноября, с 14 по 25 ноября - республиканский. Награждение лучших волонтеров состоится в декабре к Международному дню волонтера.





Для участия нужно обратиться в свою организацию БКК и рассказать о своей волонтерской деятельности в 2026 году. Сотрудники организации помогут оформить заявку на участие в конкурсе.





"Каждый день волонтеры Белорусского Красного Креста помогают людям, поддерживают тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, реализуют добрые инициативы и вдохновляют других. Пришло время рассказать об их достижениях", - добавили в БКК.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал конкурс "Лучший волонтер Белорусского Красного Креста - 2026". Об этом БЕЛТА сообщили в организации.