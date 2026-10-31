В Беларуси всегда готовы протянуть руку помощи людям - Крупко о гуманитарной миссии в Алешках 

Название небольшого населенного пункта Алешки стало известно во всем мире. Город на линии фронта оказался в состоянии гуманитарной катастрофы: жители находились под постоянными обстрелами, которые к тому же мешали подвозу продуктов и медикаментов. Для проведения гуманитарной операции в городе российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня. Первой отправной точкой большого международного процесса стала Беларусь.-0-





Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона создает необходимые, а главное - безопасные условия для всех участников гуманитарной миссии в Алешках. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, говоря о гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на Херсонском направлении, отправной точкой которой стал Гомель, а в эти минуты аэропорт областного центра готовится встретить эвакуированных жителей Алешек, которые пожелали уехать в Украину, передает корреспондент БЕЛТА.Белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки и с 29 октября приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям."Гомель стал отправной точкой важной гуманитарной операции, направленной на помощь жителям Алешек. Это судьбы людей, жизни людей, которые ждут помощи, заботы", - отметил глава региона.Он сделал акцент, что белорусская сторона делает все и создает необходимые, а главное - безопасные условия для всех участников процесса. "Для встречи людей на белорусской земле задействованы самые разные службы - от предоставления питания до оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Беря на себя обязательства, мы обеспечим все на самом высоком уровне", - заявил Иван Крупко.Глава региона обратил внимание и на то, что в Беларуси, в Гомельской области всегда готовы протянуть руку помощи людям, которым она необходима. "И мы это неоднократно демонстрировали. Если человек нуждается в поддержке, помощи, мы всегда окружим его теплом, вниманием", - заверил председатель облисполкома.Он подчеркнул, что Беларусь неизменно следует позиции искать возможности для диалога и помогать людям даже в самых сложных обстоятельствах. "Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда выступает за поиск путей мирного урегулирования ситуации в Украине и стремится сделать все возможное, чтобы приблизить мир", - сказал Иван Крупко."Очень хочется, чтобы эта гуманитарная миссия помогла как можно большему числу людей. Ведь за всеми решениями и договоренностями - жизни людей. И в этой гуманитарной миссии мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы выполнить принятые обязательства ответственно и добросовестно", - добавил глава региона.