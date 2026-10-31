В Беларуси всегда готовы протянуть руку помощи людям - Крупко о гуманитарной миссии в Алешках 

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Он сделал акцент, что белорусская сторона делает все и создает необходимые, а главное - безопасные условия для всех участников процесса. "Для встречи людей на белорусской земле задействованы самые разные службы - от предоставления питания до оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Беря на себя обязательства, мы обеспечим все на самом высоком уровне", - заявил Иван Крупко.
Он подчеркнул, что Беларусь неизменно следует позиции искать возможности для диалога и помогать людям даже в самых сложных обстоятельствах. "Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда выступает за поиск путей мирного урегулирования ситуации в Украине и стремится сделать все возможное, чтобы приблизить мир", - сказал Иван Крупко.
Название небольшого населенного пункта Алешки стало известно во всем мире. Город на линии фронта оказался в состоянии гуманитарной катастрофы: жители находились под постоянными обстрелами, которые к тому же мешали подвозу продуктов и медикаментов. Для проведения гуманитарной операции в городе российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня. Первой отправной точкой большого международного процесса стала Беларусь.-0-
Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика