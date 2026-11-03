В Беларуси во время осенних каникул около 68 тыс. детей отдыхают в школьных лагерях 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время осенних каникул в Беларуси работают более 2 тыс. лагерей при учреждениях образования. В них отдыхают около 68 тыс. учащихся. Об этом сообщил начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар во время выездного пресс-мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.



Каникулы проходят с 1 по 8 ноября. Во время организации школьного досуга важно сделать отдых детей интересным, познавательным, активным. Мероприятия должны помочь ребятам поддерживать здоровый образ жизни и прививать полезные навыки, подчеркнул Виктор Довнар.



К примеру, для старшеклассников вузы проводят профориентационные мероприятия "Один день в университете". "Учащиеся выпускных классов могут посетить вуз и познакомиться с будущей специальностью. Также у них есть возможность побыть студентом на один день и окунуться в университетскую жизнь, чтобы лучше понять, какая профессия им подходит", - отметил начальник главного управления.



Во время каникул продолжается и масштабный республиканский проект "Познаем, гордимся, сохраняем". Он объединяет образовательные школьные маршруты по Беларуси. "Ребята путешествуют классами и изучают историю страны, в том числе ее героическое прошлое. Города наполнены школьными экскурсионными автобусами. Такие поездки объединяют детей и укрепляют дружбу между ними", - добавил он.



Учреждения образования также активно взаимодействует с театрами, кинотеатрами и музеями. Школьники могут посетить Национальную библиотеку, Большой театр Беларуси, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, учреждения культуры в регионах. "Главное, чтобы ребята приходили в свои учреждения образования, а педагоги помогут им выбрать интересные и увлекательные занятия и организовать досуг. Помимо общих рекомендаций Министерства образования, в каждом учреждении региона есть собственные проекты, которые разрабатываются с учетом местных традиций и уже накопленного опыта", - сказал Виктор Довнар.



Он также призвал родителей следить за тем, как дети проводят свободное время в период каникул, уделять особое внимание их безопасности.-0-