В Беларуси внесены изменения в регулирование цен на лекарства

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав уточнил некоторые вопросы регулирования цен на лекарственные средства. Это предусмотрено постановлением министерства от 17 сентября 2026 года №102, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Внесены изменения в постановление ведомства от 6 марта 2012 года №13. Скорректирован один из пунктов Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен на лекарственные средства.





Определено, что организации устанавливают отпускные цены самостоятельно, но не выше предельных максимальных отпускных цен, установленных постановлением Министерства здравоохранения от 17 сентября 2026 года №101 "Об установлении предельных максимальных отпускных цен на лекарственные средства, производимые организациями Республики Беларусь".





Признаны утратившими силу постановления Министерства здравоохранения от 24 октября 2025 года №165 и от 9 февраля 2026 года №8.





Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года.





Как сообщалось ранее, постановлением №101 определены предельные максимальные отпускные цены для лекарств различного назначения: противопаразитарных, дерматологических, антиинфекционных, противоопухолевых и иммуномодулирующих средств, препаратов для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.





В перечне лекарства таких производителей, как "Белмедпрепараты", "Фармленд", "Беласептика", "Реб-фарма", "Фармтехнология", Борисовский завод медицинских препаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, "Академфарм", Бобруйский завод биотехнологий и "Ферейн".





Документом в том числе установлены предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный и жидкий. Закреплено, что цена на кислород газообразный включает стоимость работ, услуг по заправке баллона, погрузочно-разгрузочных работ на территории юрлица, осуществляющего производство кислорода газообразного, временного пользования потребителем баллоном.-0-