В Беларуси в купальный сезон спасли 181 человека, число погибших на воде сократилось на 3%

Главный принцип деятельности ОСВОДа остается неизменным: "Предупредить, обучить, спасти".-0-





Фото пресс-службы ОСВОДа

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В купальном сезоне 2026 года в Беларуси спасли 181 человека, в том числе 62 несовершеннолетних. При этом число погибших на воде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3%. Такие данные озвучил на заседании, посвященном итогам купального сезона, председатель исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД Андрей Чернявский, передает корреспондент БЕЛТА."Основной задачей, стоящей перед ОСВОДом, является предупреждение происшествий на водах и спасение утопающих. Именно поэтому мне хочется начать свое выступление не с цифр общей статистики, а с главного результата нашей работы - количества спасенных жизней", - отметил Андрей Чернявский.В период купального сезона 2026 года удалось спасти 181 человека - на 66 больше, чем за аналогичный период 2025 года. Сотрудники ОСВОДа спасли 81% от общего числа спасенных. Среди них были несовершеннолетние: 79% спасенных детей получили помощь от работников ОСВОДа.Всего в Беларуси в купальном сезоне утонуло на 3% меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. По представленным на заседании данным, показатель также снизился по сравнению с уровнем 2021-2025 годов. "Благодаря принятым мерам в купальный сезон 2026 года сохранилась положительная тенденция к снижению числа утонувших. Хочу отметить, что в текущем году нам удалось выйти на самый низкий уровень гибели людей на воде по отношению к данным 2021-2025 годов", - подчеркнул заместитель председателя, начальник отдела ВСС исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД Дмитрий Михаловский.При этом, как отметил Андрей Чернявский, положительная динамика не отменяет главного - за каждой цифрой стоит человеческая жизнь и трагедия семьи. Поэтому работа ОСВОДа направлена не только на спасение людей, но и на предупреждение происшествий.В купальном сезоне в Беларуси было организовано 518 мест массового отдыха у воды. Из них 79% находились в ведении местных исполнительных и распорядительных органов, остальные 21% были ведомственными. ОСВОД обеспечивал работу 341 спасательного объекта: 20% составляли станции, 33% - постоянные посты, 47% - сезонные посты.Одной из наиболее серьезных проблем остается гибель людей в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии находились 49% погибших. Среди основных обстоятельств гибели на воде - падение в воду (39% случаев), купание (35%) и рыбалка (19%).Большинство трагедий произошло на реках, озерах и водохранилищах. Другие случаи зарегистрированы в прудах, карьерах и выработках, а также в канавах, водоемах и ямах, колодцах, ваннах и бассейнах.В 2026 году на воде погибли несовершеннолетние. Этот показатель оказался на 47% ниже по сравнению с уровнем 2021-2025 годов. Часть трагедий произошла в прудах и карьерах, не предназначенных для отдыха и купания. "Основными причинами таких трагедий по-прежнему остаются беспечность родителей и отсутствие должного присмотра за несовершеннолетними", - обратил внимание Андрей Чернявский.По его словам, важнейшими направлениями профилактики остаются разъяснительная работа с детьми и взрослыми, повышение ответственности родителей и формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения у воды.В числе задач на предстоящий период - дальнейшее снижение числа происшествий на воде, усиление профилактической работы с детьми и взрослыми, развитие интерактивных форм обучения правилам безопасности, совершенствование взаимодействия с учреждениями образования и средствами массовой информации. Также необходимо продолжить обновление спасательных объектов и оснащения, уделить внимание кадровому обеспечению, дисциплине работников и профилактике происшествий в осенне-зимний период.В работе по предупреждению гибели людей на воде участвует ОСВОД, органы по чрезвычайным ситуациям, органы внутренних дел, местные органы власти и другие заинтересованные структуры. Как подчеркивают специалисты, результат зависит не только от готовности спасательных служб, но и от поведения самих граждан, соблюдения правил безопасности и ответственности взрослых за детей.