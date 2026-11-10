10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2026 году выросло число выявленных киберугроз разных типов. Об этом заявили эксперты на форуме "Кибербезопасность 2027", передает корреспондент БЕЛТА.По данным компании Kaspersky, примерно каждая третья организация в Беларуси в 2026 году столкнулась с локальными угрозами. К ним относятся вредоносные программы, которые попадают на компьютеры, в частности, через съемные носители и установочные файлы. Кроме того, в три раза выросло число случаев обнаружения программ-вымогателей. С различными веб-угрозами столкнулись 28% пользователей в Беларуси.Одним из заметных направлений остается кибершпионаж. Такие атаки могут быть нацелены на длительное незаметное присутствие в корпоративной сети и получение информации об организации. По словам экспертов, в регионе действуют сложные группировки, которые атакуют организации государственного сектора, промышленности и финансовой сферы.В одной из последних выявленных волн атак, связанных с группировкой GOFFEE, специалисты насчитали более 120 потенциальных жертв. Для проникновения в организации злоумышленники использовали в том числе индивидуально подготовленные фишинговые письма. Их содержание и документы-приманки создавались с учетом особенностей конкретных адресатов, в том числе с помощью искусственного интеллекта.Еще одна тенденция - атаки через цепочки поставок. В этом случае злоумышленники стремятся проникнуть в систему не напрямую, а через подрядчика, поставщика программного обеспечения или другой доверенный сервис. Такой подход позволяет использовать менее защищенную инфраструктуру партнера для доступа к более крупной организации.По оценке экспертов, в мире примерно каждая третья компания за последний год в той или иной форме пострадала от атак на цепочки поставок. Речь может идти как о зараженных компонентах с открытым исходным кодом, так и о компрометации программного обеспечения, которое распространяется через официальные каналы.Эксперты выделяют три ключевых риска. Первый - ускорение атак благодаря искусственному интеллекту и автономным агентам. После первоначального проникновения в инфраструктуру злоумышленники смогут быстрее проводить разведку, перемещаться между системами и расширять доступ.Второй риск связан с ростом числа уязвимостей и сокращением времени между их обнаружением и началом эксплуатации. По словам специалистов, с применением ИИ создание инструментов для использования новых уязвимостей может занимать уже не недели, а часы. Это означает, что организациям придется быстрее устанавливать обновления и системно контролировать состояние своей IT-инфраструктуры.Третье направление - атаки через подрядчиков и поставщиков. Даже если сама организация выстроила надежную систему защиты, уязвимость в программном продукте или инфраструктуре партнера может стать путем проникновения в ее сеть.Специалисты обращают внимание, что одной установки защитного программного обеспечения недостаточно. Для снижения рисков организациям необходимо знать, какие устройства, серверы и программы используются в их инфраструктуре, своевременно выявлять уязвимости, ограничивать доступ подрядчиков и иметь план действий на случай успешной атаки.Важную роль играет и подготовка сотрудников: фишинговые письма, поддельные сайты и другие методы социальной инженерии остаются распространенными способами первоначального проникновения. Поэтому кибербезопасность должна включать не только технические средства, но и понятные правила работы с информацией и регулярное обучение персонала.-0-