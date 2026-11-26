26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2026 году в Беларуси стало на пять колледжей больше, где могут освоить профессию молодые люди с особенностями психофизического развития. Об этом журналистам рассказала консультант отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Людмила Мордович, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам специалиста, особое внимание на сегодняшний день уделяется совершенствованию деятельности классов углубленной социальной и профессиональной подготовки. С этого года введена новая форма деятельности классов углубленной социальной подготовки. Это сетевое взаимодействие специальных школ, специальных школ-интернатов и колледжей. "Обучение лиц с особенностями психологического развития по нескольким квалификациям увеличивает шанс их дальнейшего трудоустройства, - подчеркнула Людмила Мордович. - Вместе с тем актуальной задачей остается расширение перечня специальностей для учащихся с особенностями психического развития, усиление профориентационной работы и взаимодействия с предприятиями, заказчиками кадров".





По статистическим данным на 2025-2026 учебный год в Беларуси насчитывается 178300 детей с особенностями психофизического развития, из них 19900 - дети с инвалидностью. Образовательный процесс для детей с особенностями психологического развития в Беларуси организуется в 234 учреждениях специального образования, это 47 специальных детских садов, 46 специальных школ и специальных школ-интернатов, 141 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Для обучающихся с особенностями психофизического развития, такими как расстройство аутистического спектра, в Беларуси обеспечивается персональное сопровождение педагогическим работником, - рассказала консультант. - К сожалению, количество детей с расстройством аутистического спектра в стране растет. Так, в учреждениях образования за последние 10 лет оно увеличилось более чем в 8,5 раза и составляет около 7 тыс. человек".-0-