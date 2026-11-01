В Беларуси увеличились размеры госпособий семьям с детьми

Это четвертый перерасчет таких пособий в 2026 году. За год их размер увеличился на 9,1%.





Единовременное пособие в связи с рождением ребенка составит: при рождении первого ребенка - 5357 рублей (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей - 7499,8 рубля (14 БПМ).





Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выплатят единовременное пособие в размере 535,7 рубля (100% БПМ). Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет составит 267,85 рубля (50% БПМ).





Для отдельных категорий семей предусмотрены следующие размеры ежемесячных выплат на детей старше 3 лет: на ребенка старше 3 лет, кроме ребенка с инвалидностью - 267,85 рубля (50% БПМ); на ребенка с инвалидностью старше 3 лет - 374,99 рубля (70% БПМ).





Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: 535,7 рубля (100% БПМ) - при I и II степени утраты здоровья до достижения ребенком 18 лет, а также при III и IV степени утраты здоровья до достижения ребенком 3 лет, 642,84 рубля (120% БПМ) - при III и IV степени утраты здоровья после достижения ребенком 3 лет.





Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 374,99 рубля (70% БПМ). Общее число детей в возрасте от 3 до 18 лет, на которых предоставляются выплаты, исчисляемые из БПМ, составляет 152,4 тыс.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября увеличились размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума (БПМ). Новые размеры пособий будут действовать по 31 января 2027 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.