В Беларуси утверждены регламенты админпроцедур в сфере туризма

Так, постановление №5 определяет порядок регистрации и продления срока регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал". Постановление №6 касается принятия решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, постановление №7 - включения сведений о субъекте туристической деятельности в реестр субъектов туристической деятельности, предоставления сведений из реестра.
Админпроцедуры выполняются по соответствующим подпунктам единого перечня административных процедур. Обозначены в том числе особенности их выполнения, документы и сведения, представляемые заинтересованным лицом, а также запрашиваемые уполномоченным органом самостоятельно и др.
Установлены формы заявления об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, уведомления о прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, решений о включении сведений о субъекте туристической деятельности в реестр субъектов туристической деятельности и о предоставлении сведений из реестра субъектов туристической деятельности.
Все постановления вступают в силу с 24 сентября.-0-