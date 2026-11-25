25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень заготовителей и объемы поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2027 год установлен постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 16 ноября 2026 года № 99, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В перечень включено 26 предприятий. В том числе в нем содержатся объемы закупок зерна (пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, проса, початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения) на 2027 год для каждого заготовителя.
Для республиканских государственных нужд предусмотрены поставки 439,65 тыс. т пшеницы для продовольственных нужд и 154,5 тыс. т - для производства аминокислот. Планируется закупить 125,15 тыс. т ржи, 15,5 тыс. т ячменя, 25 тыс. т овса, 7 тыс. т гречихи и 10 тыс. т проса.
Наибольшие объемы продовольственной пшеницы предусмотрены для ОАО "Лидахлебопродукт" (87,5 тыс. т), Минского комбината хлебопродуктов (65 тыс. т), а также Борисовского (58 тыс. т) и Климовичского (47,85 тыс. т). Весь объем пшеницы для производства аминокислот предназначен для Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Крупнейшими заготовителями ржи определены Минский комбинат хлебопродуктов (25 тыс. т), Борисовский (16,2 тыс. т), Пинский (11 тыс. т) и Климовичский (10,65 тыс. т). Наибольшие объемы ячменя предусмотрены для Бобруйского и Минского комбинатов хлебопродуктов - 5 тыс. т и 4 тыс. т соответственно.
Поставки овса распределены между ОАО "Гомельхлебопродукт" и Сморгонским комбинатом хлебопродуктов - по 10 тыс. т, а также Бобруйским комбинатом хлебопродуктов - 5 тыс. т. Основным заготовителем гречихи станет ОАО "Гомельхлебопродукт", для которого предусмотрено 2 тыс. т, проса - ОАО "Брестхлебопродукт" с объемом 6,7 тыс. т.
Кроме того, для производства семян гибридов первого поколения планируется поставить 22 тыс. т початков кукурузы. Из них 14 тыс. т предназначены для экспериментальной базы "Криничная", 8 тыс. т - для предприятия "Брест-травы".
Постановление вступит в силу с 26 ноября.-0-
Общество
25 ноября 2026, 14:17
В Беларуси установлен перечень заготовителей и объемы закупок сельхозпродукции для госнужд на 2027 год
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