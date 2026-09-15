В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства

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"Основой любого сильного государства являются традиционные духовно-нравственные ценности. Семья остается предметом особой заботы белорусского государства, а демография - одним из ключевых приоритетов социальной политики и национальной безопасности. На фоне девальвации нравственных идеалов западного общества и попыток внедрить чуждые нашему менталитету стереотипы Беларусь сохраняет приверженность своим традициям. В нашей стране поддержка семей всегда была безусловным приоритетом. В соответствии с поручением главы государства парламенту совместно с правительством предстоит усовершенствовать систему поддержки материнства и детства, в частности определить новые подходы к выплате пособий по уходу за детьми до трех лет. В целях комплексного обсуждения этого вопроса планируем провести выездной семинар в Воложине, по итогам которого выработаем практические рекомендации", - сказала Наталья Кочанова.
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Фото Николая Петрова