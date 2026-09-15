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В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства

Опубликовано:

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Общество
15 сентября 2026, 15:14

В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка семей и молодежная политика - в числе приоритетных тем в работе Совета Республики. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время первого заседания пятой сессии Совета Республики восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
"Основой любого сильного государства являются традиционные духовно-нравственные ценности. Семья остается предметом особой заботы белорусского государства, а демография - одним из ключевых приоритетов социальной политики и национальной безопасности. На фоне девальвации нравственных идеалов западного общества и попыток внедрить чуждые нашему менталитету стереотипы Беларусь сохраняет приверженность своим традициям. В нашей стране поддержка семей всегда была безусловным приоритетом. В соответствии с поручением главы государства парламенту совместно с правительством предстоит усовершенствовать систему поддержки материнства и детства, в частности определить новые подходы к выплате пособий по уходу за детьми до трех лет. В целях комплексного обсуждения этого вопроса планируем провести выездной семинар в Воложине, по итогам которого выработаем практические рекомендации", - сказала Наталья Кочанова.

/Будет дополнено/.-0-
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